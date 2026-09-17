Njie: "Leao un'ispirazione, spero di fare bene come lui. Vanoli mi ha dato fiducia, voglio segnare di più e..."

In sede di presentazione da nuovo calciatore della Fiorentina, Alieu Njie risponde a varie domande della stampa presente al Viola Park.

“Mi confrontano tutti con Leao, ma io vorrei essere solo il giocatore che sono, lui chiaramente è stato un’ispirazione ed è un grandissimo calciatore. Io però voglio diventare il calciatore che voglio diventare io, quindi penso solo a me stesso e a migliorare. Spero di fare altrettanto bene”.

‘Dopo Vanoli a Torino mi è mancata la fiducia degli allenatori’

“Al Torino ho debuttato quando avevo 19 anni e mi mancava l’esperienza per avere continuità. Vanoli mi ha aiutato a concentrarmi per i 90 minuti e che quella era la chiave per il successo. Quando ha lasciato Torino mi ha mancata la fiducia dei successivi allenatore e forse questo è il mio problema, non avevo un tecnico che si fidasse di me e viceversa, fino a D’Aversa, che mi ha aiutato con la fiducia di cui avevo bisogno. Lo scorso anno ho saltato il ritiro e questo ha influenzato il mio impatto, però poi ho chiuso bene la stagione”.

‘Abbiamo grande fiducia, non vediamo l’ora di giocare col Napoli'

“Devo migliorare nel gol, voglio segnare di più e avere l’istinto del gol, aspetto in cui devo crescere di più. Poi anche per ciò che riguarda le decisioni da prendere in campo, saltare l’uomo e rapidamente scegliere cosa fare in campo, se l’assist o il tiro. Abbiamo fatto due partite buone, mostrando grande fiducia, e dobbiamo dimostrare che siamo una squadra che lotta unita, non vediamo l’ora di giocare contro il Napoli”.