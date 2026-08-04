Corriere dello Sport-Stadio: Il Como si tira indietro...e Kean è più viola

Due pagine sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi dedicate alla Fiorentina.

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In apertura c'è: “Kean un po’ più viola”. Sottotitolo: “Il Como si tira indietro e per il club adesso può restare a Firenze”. In taglio basso: “Giovedì il test col Deportivo: prove di 4-3-2-1”. E anche: “Fortini piace al Toro: servono 10-12 milioni”.

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Qui leggiamo: “Joao Mario il settimo sigillo”. Sottotitolo: "Le visite e la gioia del portoghese: “È stata una scelta facile, la storia e il progetto mi hanno convinto”.