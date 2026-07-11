Per un Real Madrid che viene, c'è un Modena che va: salta l'amichevole amarcord con Galloppa
Per un impegno in più in calendario, ce n'è uno in meno in questa estate 2026 per la Fiorentina: ieri l'ufficializzazione dell'amichevole di lusso contro il Real Madrid a Klagenfurt, il prossimo 1 agosto. Delle ultime ore invece la notizia dell'annullamento del match contro il Modena, in programma per il sabato successivo, al ‘Braglia’, contro la squadra dell'ex tecnico della Primavera, Daniele Galloppa:
“ACF Fiorentina comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia, che renderanno lo stadio non agibile per manifestazioni sportive e/o pubbliche durante tutta la fase dei lavori, la partita amichevole contro il Modena, prevista per l’8 agosto, è stata annullata”.
Da capire quindi se l'appuntamento verrà rimpiazzato con un altro di uguale tenore, in vista anche dell'esordio in Coppa Italia della settimana successiva.