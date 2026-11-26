Seconda parte dell'intervista a Stevan Jovetic a cura di Toscana TV (leggi QUA la prima parte): in questo spaccato, Jo-Jo commenta la drammatica situazione odierna della Fiorentina evidenziando alcune mancanze.

Sul momento buio

"Sicuramente è un periodo difficile: i giocatori ci sono, sono stati investiti molti soldi, e ovviamente la Fiorentina è una squadra che deve stare fra le prime sei o sette. E invece cambiare gli allenatori o altro non ha mai portato qualcosa di bello: forse va data più fiducia a chi lavora. Ciò che manca però è una figura d'esperienza, in ogni rosa ne servono due o tre, che diano calma e facciano uscire la squadra da queste situazioni. Quando giocavo io avevamo Mutu, Gilardino, Frey: tutti giocatori che conoscevano bene il calcio".

Sulla rosa

“Ai giocatori dico che devono stare tutti uniti, prima di ogni cosa, e di prendersi le loro responsabilità: devono guardarsi e capire dove possono crescere prima individualmente e poi come spirito di squadra, anche organizzando cose insieme. I tifosi abbiano pazienza, la qualità c'è, manca l'essere squadra. Spero che a fine anno la Fiorentina sarà nella posizione che merita”.