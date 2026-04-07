Orlando si sbilancia: “Ecco l'obiettivo dei viola”

La stagione della Fiorentina cambia prospettiva. Da annata complicata a possibile occasione, con obiettivi che tornano alla portata. Ne è convinto Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di RadioTV diTuttomercatoweb.

“Da stagione difficile a grande opportunità”

Secondo Orlando, i viola hanno saputo rimettersi in carreggiata dopo un periodo complicato. “Quella che sembrava una stagione maledetta adesso può trasformarsi in una grande chance”, il suo pensiero. Un cambio di inerzia che riapre scenari importanti.

Conference e sogno Europa League

Il discorso passa inevitabilmente dalla Conference League, spesso considerata una competizione minore ma che può avere un peso concreto. “È vero, è il torneo meno importante, ma puoi portare a casa un trofeo e magari conquistare anche un posto in Europa League”, ha sottolineato Orlando.

Salvezza e obiettivi: “La squadra c’è”

Sul campionato, Orlando vede comunque margine. La Fiorentina ha un vantaggio sulla zona calda e, nonostante la prova opaca di Verona, resta una squadra con qualità sufficienti per centrare gli obiettivi stagionali.

Una squadra che può ancora dire la sua

Il messaggio è chiaro: la Fiorentina non è fuori dai giochi, anzi. Tra campionato ed Europa, i viola hanno ancora carte importanti da giocarsi. Ma serviranno continuità e solidità, perché adesso ogni partita pesa.