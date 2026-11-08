Corriere Fiorentino: Vanoli pensa a Oulaï

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma inevitabilmente sull'attesa partita di stasera tra Fiorentina e Juventus.

Ricerca del successo

Il corriere scrive nel titolo principale della pagina dedicata ai colori viola: “Si può fare” e poi nel sottotitolo “La Fiorentina non è guarita, ma l'ultima vittoria può essere benzina per risalire: la Juve è battibile, servono spirito e fiducia”.

Dubbi di Vanoli

In taglio alto il quotidiano riprende le parole del tecnico Paolo Vanoli: “E' La partita. E pensa a Oulaï”. Infine, di spalla, spazio al tifo viola: “Franchi vestito a festa, con un tabù da cancellare subito”.