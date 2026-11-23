Per Eddy Kouadio, Monza-Fiorentina è l’occasione per mostrare al club che lo ha cresciuto quanto gli stia facendo bene giocare con continuità in Serie A. Il difensore pratese, classe 2006, è arrivato in Brianza in estate con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027. Il Monza non ha un diritto di riscatto e il cartellino resta della Fiorentina, che lo ha nel proprio settore giovanile dal 2021, quindi a fine stagione ritornerà alla casa madre.

La fiducia di Juric e il primo gol in Serie A

Kouadio si è ritagliato subito uno spazio importante nella difesa di Ivan Juric. Alla vigilia della sfida con i viola aveva collezionato 10 presenze e 808 minuti nelle prime 11 giornate di campionato. Il 19 ottobre ha segnato anche il suo primo gol in Serie A, sbloccando al 39’ la partita contro il Cagliari, vinta poi per 4-0 dai brianzoli. Per un centrale che nella scorsa stagione aveva disputato tre partite di campionato e cinque di Conference League con la Fiorentina, il salto più evidente è nella continuità. Fisicità e personalità nella gestione del pallone gli hanno permesso di guadagnare la fiducia di Juric.

La chiamata di Mancini e l’esordio con Baldini

A settembre Roberto Mancini lo ha inserito per la prima volta nella lista della Nazionale maggiore per gli impegni di Nations League, senza che arrivasse il debutto. Il primo gettone azzurro è arrivato invece con l’Under 21 di Silvio Baldini. Il 13 novembre, a Laval, Kouadio è subentrato a Filippo Mané nel finale dell’amichevole vinta 2-1 contro la Francia.

Per la Fiorentina, il valore del prestito si misurerà soprattutto al rientro. Se manterrà questo minutaggio, Kouadio potrà ripresentarsi a Firenze con una stagione di Serie A vissuta da protagonista e con la possibilità concreta di giocarsi un posto. A vent’anni sta dimostrando di poter reggere la categoria. È su questa base che può diventare uno dei punti di forza della difesa viola del futuro.