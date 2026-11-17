Franco Mastantuono resta tra le soluzioni offensive al vaglio di Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell’Argentina ha parlato delle possibilità a disposizione nel reparto avanzato, citando anche il talento della Fiorentina insieme a Gianluca Prestianni e Matías Soulé.

Spazio ai giovani, ma…

La volontà è quella di osservare i giovani in partita, tenendo però conto delle esigenze collettive: “Per quanto riguarda gli attaccanti - ha detto - abbiamo situazioni da valutare. Abbiamo Prestianni, Franco (Mastantuono ndr) e l'altro giorno abbiamo visto Matías (Soulé ndr). Non possiamo provarli tutti insieme per una questione di equilibrio, ma stiamo cercando di vederli giocare. Nel caso di José (López ndr), è una certezza. Non ha giocato molti minuti nell'ultima partita, ma ci dà molto. È un giocatore importante per noi”.

Apertura ma fino a un certo punto

Apertura dunque alla possibilità di trovare spazio per Mastantuono, senza che le parole del selezionatore rappresentino una garanzia sulla titolarità o sul minutaggio. Il viola rientra nel gruppo di attaccanti che Scaloni vuole valutare, attraverso scelte che consentano alla squadra di mantenere il necessario equilibrio.