Tentazione Gustavo Sá...ma non a quel prezzo inaccessibile. La Fiorentina ricostruisce il comparto esterni
Gustavo Sá
Tra le priorità di mercato della Fiorentina c’è quella della ricostruzione del comparto esterni, che ha visto le partenze di Solomon ed Harrison.
Volpato
Ecco perché circola il nome di Volpato, classe 2003 gradito a Grosso che lo ha avuto con sé al Sassuolo e che apprezza le sue doti. E' quello che riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
Gustavo Sá
Il quotidiano sportivo rilancia anche il nome di Gustavo Sá del Famalicão per la trequarti. Ma oggi come oggi il suo prezzo è inaccessibile per i viola: trenta milioni di euro.
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