Basile: “La proprietà tace, allenatore e curva danno colpa solo ai giocatori. Poi ci si chiede perché lottiamo per la salvezza”
Dopo aver commentato immediatamente dopo la batosta di Monza, il giornalista Massimo Basile, corrispondente da New York per La Repubblica, su Facebook è tornato sul momento della Fiorentina esprimendo alcune perplessità.
‘La proprietà tace’
“Situazione attuale a Firenze: la proprietà tace, i dirigenti non spiegano, allenatore e curva danno la colpa solo ai giocatori".
‘E poi…’
"Poi uno si chiede perché lottiamo per la salvezza quattro anni su otto”.
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