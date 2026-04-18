Tomovic: "Il Lecce deve fare una sola cosa per battere la Fiorentina..."

A due giorni dalla sfida tra le sue due ex squadre, l'ex difensore di Lecce e Fiorentina Nenad Tomovic ha voluto dare un consiglio ai giallorossi: il serbo ha sottolineato una cosa che potrebbe essere utile per i salentini contro la squadra di Paolo Vanoli.

“Sfruttare la stanchezza della Fiorentina”

“Va sfruttata la stanchezza europea della Fiorentina. L’undici allenato da Di Francesco dovrà scrollarsi di dosso ogni timore e cercare di sfruttare il fatto che la Viola è reduce dall’impegno in Conference League che ha portato ad un notevole dispendio di energie psico-fisiche. Allo stesso tempo va sottolineato il valore dei viola, e che a Falcone e compagni servirà una prestazione priva di sbavature, fatta di intensità, attenzione, cuore”.

“Sarò per sempre grato al Lecce: da sempre mi sono sentito in famiglia”

Ha voluto anche sottolineare quanto il Lecce sia stato fondamentale per la sua crescita come calciatore, ma anche come uomo: “Il club salentino è stato fondamentale nella mia esperienza in Italia. L’ambiente ha avuto la capacità di farmi sentire subito in famiglia. Non solo i dirigenti, i tecnici ed i compagni, ma anche la gente. In questo senso sono convinto che questo diventerà fondamentale anche adesso che la squadra sta lottando per non retrocedere: è molto importante il sostegno dei dirigenti, dello staff tecnico, dei compagni e dei tifosi”.