Amoruso: "Squadra sopravvalutata, nessuna identità e zero fase difensiva. Mastanuono? Ha perso 18 palloni..."
Franco Mastantuono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenuto durante le trasmissioni del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il periodo negativo della squadra viola, analizzando nel dettaglio la rosa in mano a Vanoli.
I problemi della squadra
“Squadra forse sopravvalutata per la qualità dei giocatori che si ritrova. Ci problemi di identità, mi sembra di vedere undici singoli che giocano e non una squadra. Ok gli errori dell'arbitro, ma la fase difensiva è zero, davanti il centravanti non tira mai in porta”.
Prestazioni sotto le aspettative
“Per cosa si lavora? Per gli esterni e basta? C'è bisogno di esaltare Mastantuono che ha perso diciotto palloni? Anche Ndour deve capire che il compitino nelle due fasi non lo può fare, deve prendersi delle responsabilità”.
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