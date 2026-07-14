Cinquini: "Paratici ha avuto una doppia fortuna arrivando alla Fiorentina. La proprietà viola si è esposta e non poco"

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto su Radio Bruno per parlare del mercato viola.

La doppia fortuna del diesse viola

“Paratici ha una doppia fortuna - ha detto - quella di essere arrivato a febbraio prendendo coscienza di quella che era la realtà, e anche quella di essere andato a trovare il presidente il quale gli ha dato ampio margine per poter lavorare, su tutti gli aspetti della squadra. Ha avuto anche il beneplacito di poter andare sugli obiettivi senza dover vendere prima i giocatori in eccedenza. E' una campagna acquisti scoppiettante fin qui, con cinque i giocatori già presi”.

“Ma ora con Dodò…”

E poi: “Avendo già acquistato Jimenez come terzino destro, a questo punto però coloro che chiedevano Dodò aspettano sul fiume per poter pagare meno il brasiliano. Se Grosso vorrà lavorare con tranquillità, Paratici dovrà dar via dei giocatori obtorto collo, facendo dei sacrifici”.

“La famiglia Commisso guarda poco al bilancio”

Infine: “La famiglia Commisso credo che abbia guardato poco al bilancio e alle plusvalenze a tutti i costi. Anche l'anno scorso il saldo è stato fortemente passivo. La proprietà si è esposta economicamente”.