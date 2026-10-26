Baiano: "Vanoli ha sbagliato i cambi a San Siro? Il risultato condiziona tutto. Il problema è un altro..."

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato la prestazione della squadra viola a San Siro contro l'Inter. Di seguito le sue parole dette a Radio Bruno.

Il risultato condiziona il giudizio sui cambi

"Negli occhi abbiamo il cammino dello scorso anno. Sono cambiate tante cose quest'anno tranne l'andamento. Ieri nel primo tempo la Fiorentina non ha rischiato tanto, ma se non crei niente diventa difficile. Per quanto riguarda i cambi secondo me tutto viene contaminato dal risultato. Se fai dei cambi e ti va bene nessuno dice nulla, se invece perdi la colpa è tutta dell'allenatore. Vanoli? Un tecnico alla stampa dice le solite cose, ma quando si entra nello spogliatoio la musica deve cambiare".

Sconfitta bruciante

"L'Inter nel finale ha alzato i giri del motore. Il fatto di aver perso solo all'ultimo con l'Inter ti può dare la carica, ma perderla negli ultimi sei minuti può darti una bella mazzata. La cosa che mi preoccupa è la mancanza di leader".