Kean fuori portata per il Real Betis: gli andalusi virano su un altro centravanti, manca solo la firma

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è uno dei protagonisti di questi ultimi giorni di mercato. Il Como non molla la presa ed è pronto a presentare il proprio rilancio dopo il “no” alla prima offerta per lui.

La Fiorentina spara troppo alto per il Betis

Tra i club interessati, nelle ultime settimane, aveva fatto capolino anche il Real Betis. Il problema era però chiaro fin da subito: 40 milioni è una cifra esorbitante per gli andalusi, che infatti hanno cambiato obiettivo nel giro di poco tempo abbandonando la pista con la Fiorentina.

Rinuncia a Kean: ecco il nuovo centravanti

Come riportato da Fabrizio Romano su X, il Betis ha trovato il nuovo centravanti: è l'irlandese Troy Parrott. Arriva per 20 milioni di euro dall'AZ Alkmaar. Le società hanno già scambiato i documenti, manca solo l'annuncio.