Atteso il meeting tra società e Vanoli, Di Marzio: "È lui la prima scelta dei viola"

La vittoria contro la Juventus al culmine di una seconda parte di stagione in netta risalita sembrano aver convinto la Fiorentina: gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in panchina li dà Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

La priorità? Avanti insieme

A stagione ormai finita, è tempo di pensare alla necessaria rifondazione che attende la società gigliata in vista dell'anno prossimo. A partire, naturalmente, dall'allenatore: in quest'ottica è previsto un incontro tra la società e Vanoli per capire se le visioni coincidono. L'idea della Fiorentina, ad ogni modo, è quella di proseguire col tecnico al comando.