Scatto del Como per Liberali: il forte gradimento del calciatore. I dettagli

Il Como sta spingendo da settimane per acquistare Mattia Liberali, classe 2007 del Catanzaro che piace anche a Fiorentina, Parma e Milan, club nel quale è cresciuto prima di spostarsi in Calabria. Liberali è il leader tecnico della Nazionale Italiana Under 19 attualmente impegnata nell’Europeo di categoria, con la quale ieri ha segnato subito su rigore nel vittorioso esordio contro la Serbia.

I dettagli

Liberali ha una clausola rescissoria che ammonta a 6 milioni di euro ed è convinto dal progetto del Como, che resta avanti a tutti: i lariani stanno lavorando da tempo e sono la preferenza del calciatore. Ma da qualche giorno, il Milan si è fatto sotto: mantiene il 50% come percentuale di una futura rivendita, un’operazione che sarebbe molto conveniente per i rossoneri.

Parola a Liberali

Sceglierà il calciatore, che già lo scorso anno insieme al suo agente aveva fatto valere le proprie intenzioni rifiutando le destinazioni proposte dai dirigenti rossoneri per firmare con il Catanzaro. La sensazione è che entro un paio di settimane la situazione verrà definita, con Como e Milan a contendersi il talentuoso fantasista mancino.