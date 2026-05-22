Come volevasi dimostrare, la stagione ampiamente finita da tempo di Kean

Sono state settimane travagliate per Moise Kean, attaccante della Fiorentina che ha finito anzitempo la stagione per un problema alla tibia che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese e mezzo.

Valutazione sbagliata

Stasera l'attaccante viola non ci sarà tra i convocati della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta, nonostante da alcune settimane i bollettini medici che arrivavano dal Viola Park potessero far pensare a un rientro in tempo per il finale di stagione, come riporta La Nazione. Carichi di lavoro sempre più importanti e ottimismo.

Cosa ne sarà di Kean?

L'ennesima valutazione sbagliata di uno staff medico che sarà sotto osservazione da parte di Paratici e dei suoi collaboratori nelle prossime settimane. Ci sarà poi da capire cosa ne sarà anche di Kean, che tra permessi e polemiche di certo non ha forzato i tempi per rientrare in tempo in campo. La sua stagione è di fatto finita da ormai diverse settimane.