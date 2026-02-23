Siemieniec: "Eravamo ad un passo dalla perfezione. E ora ci attende il ritorno a Firenze"

Un pareggio amaro, è quello conseguito dallo Jagiellonia in campionato e che non è andato giù al tecnico giallorosso, Adrian Siemieniec. Ora la sua squadra si appresta ad affrontare la Fiorentina nel ritorno del play off di Conference League.

“Abbiamo fatto un'ottima partita”

“Dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto un'ottima partita, ma ci è mancata la concentrazione per evitare di subire gol e anche per segnarne più di uno per vincere. È difficile non parlare delle circostanze”.

“Ad un passo dalla perfezione”

E poi: "Non si può dire che non abbiamo giocato bene, ci è mancato il controllo, non siamo stati costanti. Eravamo ad un passo dalla perfezione, ma il campionato è difficile, abbiamo ottenuto un punto dopo una partita aperta e movimentata. Non c'è stato un momento di noia. Andiamo avanti. Ci aspetta il ritorno a Firenze e poi ospiteremo il Legia".