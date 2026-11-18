Un fiorentino, tifoso viola che ha avuto la fortuna e la bravura di debuttare con la squadra del cuore. Riccardo Braschi un obiettivo lo ha già raggiunto nella sua carriera da calciatore, ma adesso cerca di affermarsi come attaccante. Non più alla Fiorentina però, bensì in Svizzera, al Thun dove è stato ceduto nel corso dell'ultimo mercato estivo. Fiorentinanews.com ha avuto la possibilità di fare una chiacchierata con lui su tutto questo.

Come sta andando la sua esperienza in Svizzera? È stato difficile adattarsi a una realtà di prima squadra per lei?

“Sta andando bene, è un’esperienza molto positiva. Chiaramente cambiare Paese, ambiente e abitudini non è stato semplicissimo, ma mi sto adattando. È un calcio diverso e sto cercando di imparare il più possibile, sia dentro che fuori dal campo”

Le sue lacrime dopo l'esordio in prima squadra con la Fiorentina sono state forse le uniche immagini belle della scorsa stagione. Che emozioni si porta dietro di quella gara e di quella scena?

“Sono emozioni difficili da spiegare. Avevo trascorso tanti anni alla Fiorentina, quindi riuscire a esordire con quella maglia, per di più in Europa, era qualcosa che sognavo da bambino. In quel momento mi sono passati davanti tanti sacrifici e tanti ricordi. Sono lacrime che porterò sempre con me”.

Dopo anni passati nelle giovanili viola, per lei che è anche tifoso della squadra, è stato difficile lasciare questo ambiente?

“Sicuramente. Firenze è casa mia e la Fiorentina ha fatto parte della mia vita per tantissimi anni. Non è stato facile lasciare un ambiente nel quale sono cresciuto”.

E' stato dentro lo spogliatoio di una squadra che doveva lottare per andare in Europa e che ha evitato la retrocessione di un soffio. Che aria si respirava? Ha riscontrato qualche tensione di troppo?

“È stata una stagione particolare, con momenti difficili e tanta pressione. Quando i risultati non arrivano è normale che ci sia tensione, soprattutto in una piazza come Firenze, dove le aspettative sono alte. Però ho trovato anche tanta voglia di reagire e di raggiungere l’obiettivo. Da giovane, vivere situazioni del genere è stata comunque un’esperienza importante”

Ritiene la Fiorentina un capitolo chiuso della sua carriera?

“Assolutamente no. La Fiorentina sarà sempre una parte importante della mia vita e non si può mai sapere cosa riserverà il futuro. Adesso penso al Thun”.

Che obiettivo stagionale si è prefissato?

“Il mio obiettivo è crescere, trovare sempre più spazio e riuscire a essere importante per la squadra. Voglio migliorare sotto tutti gli aspetti, fare esperienza e naturalmente segnare più gol possibili”.

Qual è il vero sogno che ha legato alla sua carriera calcistica?

“Il sogno è arrivare il più in alto possibile, giocare in grandi competizioni e dimostrare di poter stare a quei livelli. E poi, essendo cresciuto a Firenze e tifando Fiorentina, sarebbe bellissimo un giorno poter tornare, vincere, e vivere qualcosa di importante con quella maglia”.