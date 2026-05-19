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Corriere Fiorentino: L'ora della scelta e Paratici non chiude alla riconferma

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una pagina per la Fiorentina. Questo è quello che troviamo all'interno del Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 9

In taglio alto: “Parisi, è il crociato: rimarrà fuori per 6 mesi”. Sottotitolo: “Confermato il grave infortunio, il laterale è già stato operato ieri a Villa Stuart”. 

La scelta

Poi leggiamo: “Vanoli, l’ora della scelta”. Occhiello: “Mercato Pochi giorni e il club farà chiarezza: Paratici sonda altre piste ma non chiude alla conferma del mister”. 

 

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