Corriere Fiorentino: L'ora della scelta e Paratici non chiude alla riconferma
Una pagina per la Fiorentina. Questo è quello che troviamo all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
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In taglio alto: “Parisi, è il crociato: rimarrà fuori per 6 mesi”. Sottotitolo: “Confermato il grave infortunio, il laterale è già stato operato ieri a Villa Stuart”.
La scelta
Poi leggiamo: “Vanoli, l’ora della scelta”. Occhiello: “Mercato Pochi giorni e il club farà chiarezza: Paratici sonda altre piste ma non chiude alla conferma del mister”.
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