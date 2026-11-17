Una pagina sulla Fiorentina all'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.

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Ampio spazio per: “Più forte Fagioli”. Sottotitolo: “In difficoltà in viola e in azzurro, Vanoli ora lo riabbraccia”. Sommario: “A quasi due anni dall’arrivo a Firenze, Nic vive un periodo di tanti alti e bassi: l’appoggio di Firenze e della Fiorentina per rilanciarlo subito”.

Nuova maglia

In taglio basso: “Nuova maglia: sostenibilità, arte e identità”. Di spalla infine sulla squadra: “Atta verso il rientro E Parisi vede la luce”.