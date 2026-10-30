La Gazzetta dello Sport: I blackout che la Fiorentina paga a caro prezzo

Due pagine su Fiorentina-Atalanta. Le troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Pari di rimpianti Viola e Dea non svoltano”. E ancora: “Botta e risposta Vanoli resta giù L’Atalanta salva”. Sommario: “La Fiorentina non esce dalla zona retrocessione”.

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Spazio alle dichiarazioni: “Fiorentina, abbiamo dei blackout che paghiamo a caro prezzo”. A parlare è Vanoli che aggiunge: “Siamo stati bravi a recuperare, dobbiamo essere più furbi e cattivi. Felice per Joao Mario, ha sfruttato la chance”.