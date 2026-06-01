La Nazione: Ok Grosso, la rescissione è pronta. Un altro nodo da sciogliere
Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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In apertura: "Ore decisive per il nuovo tecnico
Grosso, forse ci siamo Incontro col Sassuolo Pronta la rescissione". Sottotitolo: “Giá oggi il possibile vertice. Poi ci sarà da risolvere il nodo staff”.
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Sul programma estivo della squadra: “Ritiro fissato al Viola Park 'Esordio' con la Primavera Poi i test match in Europa”. Sottotitolo: “Niente tournée, salta anche il derby col Grosseto L'ipotesi di un torneo a inviti”. Di spalla: “Pongracic unico viola ai Mondiali L'ultima volta accadde nel 1978”.
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