Mezzala o trequartista, purché possa giocare in mezzo al campo. Nell’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, Pedro Gonçalves ha spiegato dove si sente più a suo agio e perché ai tempi dello Sporting si era diffusa l’idea che fosse un esterno. Il portoghese ha raccontato anche come vive Firenze e quanto lo abbia sorpreso l’accoglienza dei tifosi viola.

“A me piace stare al centro”

A Lisbona, con Rúben Amorim, Gonçalves partiva largo per poi accentrarsi e cercare l’ultimo passaggio o la conclusione. È proprio la posizione di partenza, spiega il portoghese, ad aver generato l’equivoco sul suo ruolo. E guardando avanti, si immagina anche da regista.

“Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista”.

Firenze, l’affetto dei tifosi e l’ambizione viola

Quando in Portogallo gli chiedono di Firenze, Gonçalves risponde raccontando la sua quotidianità in centro, dove vive con la famiglia: “Facile: dico che è meravigliosa. Abito in centro e mi godo la città, mentre le mie gemelle (due di un anno e mezzo, ndc) sono al nido”.

A sorprenderlo è stato soprattutto il calore con cui lo hanno accolto i tifosi della Fiorentina: “Sono incredibili. Mi hanno accolto in maniera straordinaria e, sono sincero, non so nemmeno perché”.

Quanto al rapporto con il club, il portoghese lo riassume così: “Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti”.