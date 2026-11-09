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Viery un pilone saltato con inammissibile facilità. Avere solo un interdittore fa cadere le braccia

Francesco Matteini /
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Viery
Viery. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il leone viola ruggisce due volte spettinando la criniera della zebra, e pare entrare in sintonia con la spettacolare coreografia della Fiesole (in Ferrovia). Purtroppo l’equino riesce ad affibbiare due zoccolate che mettono a cuccia la belva più timorosa che feroce.

Cadono le braccia

Certo vincere con una difesa che incassa due gol a partita è difficile. E avere solo un interdittore (Oulai) sul centrocampo fa cascare le braccia. Ma ormai questo è solo un piagnisteo sterile.

Voti e giudizi

Viery: 4 Un pilone che gli avversari saltano o aggirano con inammissibile facilità. Kolo Muani? Un incubo.

Dragusin: 5 Si fa sorprendere troppo lontano da Woltemade che segna indisturbato. Bremer lo sovrasta di testa e pareggia. Prova a rendere pan per focaccia, ma usa troppo le mani e il gol viene annullato.

Oulai: 7 Giostra davanti alla difesa intercettando e recuperando palloni. Parte da lui l’azione del raddoppio.

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