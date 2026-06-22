La Gazzetta dello Sport: La Viola cerca le ali, arrivano spinta e cross per Grosso

Tre, gli articoli sulla Fiorentina che stamani troviamo su La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone è: “La Viola cerca ali”. E inoltre: “Fiorentina, Koleosho-Kostic Spinta e cross per Grosso”. Sommario: “La Fiorentina a caccia di esterni: l’ex Juve può arrivare a zero, per l’azzurro dell’Under 21 trattativa aperta con il Burnley”.

Il mago dei portieri dice sì a Paratici

Presente anche un trafiletto con: “Thorstvedt piace “In bocca al lupo a Grosso…”. E anche: “Filippi nello staff Il mago dei portieri dice sì a Paratici”.