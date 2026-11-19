In una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Antonio Conte ha raccontato un aneddoto dei tempi del Chelsea che riguarda Romelu Lukaku e tocca da vicino il suo ex collaboratore Paolo Vanoli, oggi allenatore della Fiorentina.

‘Ecco come ho lavorato con Vanoli per trasformare Lukaku’

“Lukaku mi diceva che non riusciva a lavorare spalle alla porta e gli ho detto che invece avrebbe dovuto lavorare per diventare un attaccante completo. Con Vanoli, che ora è allenatore della Fiorentina, lavoravamo così con Romelu: lui si metteva con la sagoma di gommapiuma alle sue spalle e mentre all'attaccante arrivava la palla lanciata dallo sparapalloni, Vanoli da dietro andava all'impatto con lui”.

‘Lukaku sa giocare in area ma anche in profondità’

"Gli abbiamo messo una protezione sennò Paolo si faceva male ma Lukaku è diventato Lukaku per questo. Perché è uno che ti riesce a fare tutte e due le cose: sia attaccare la profondità sia tenere botta in area, perché poi se ce lo porti e come portarti il gol in casa perché lo utilizzi di sponda, tiene palla e chi arriva da dietro va a segnare".