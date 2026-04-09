L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, soffermandosi soprattutto sulla questione infortuni della Fiorentina, quindi sul possibile futuro della società gigliata, sul piano della proprietà.

‘Viola Park all’avanguardia eppure gli infortunati…'

“La Fiorentina si trascina da anni il problema dell’area medica. Palladino lo scorso anno consigliò ad un calciatore di andarsi a curare a casa sua. Anche quest’anno pensiamo alla situazione di Fazzini… Ci sono delle criticità, eppure ci è stato raccontato che abbiamo l’area recupero infortuni più all’avanguardia d’Europa, pertanto significa che qualcosa non funziona. Solomon è fermo da 5 settimane, sembrava dovesse tornare dopo 3. Kean? In Nazionale stava benissimo, era un grillo, gioca quasi 180’ e segna due gol, poi torna a Firenze e ha di nuovo problemi… quindi solo alla Fiorentina li ha?”.

‘Smentite di rito sulla cessione, ma…’

“Paratici mi è piaciuto, sia sulla questione Viola Park che sul brand Firenze, facendo il paragone con Como. È essenziale valorizzare la città. Smettiamo però di beatificare i dirigenti prima ancora che abbiano lavorato. Ogni volta che parla un dirigente viola viene chiesto della possibile cessione, e devono smentire tutto, da anni, in maniera rituale. Sistematicamente devono smentire tutto, ma già Barone aveva trattato la cessione, non sono solo voci. C’è da capire ora come si stanno muovendo Appio e Stephan, perché sono loro che tirano le fila, anche perché Giuseppe Commisso non parla. E quest’estate si capiranno gli scenari che si aprono, ci sarà da ricapitalizzare”.