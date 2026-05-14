L'ex viola Kayode in corsa per un prestigioso riconoscimento in Premier League. I dettagli

Sul proprio profilo Instagram la Premier League ha comunicato i nomi per il trofeo "Young Player of the Season". In lista è presente anche l'ex terzino della Fiorentina Michael Kayode, in forza al Brentford e ceduto al club inglese lo scorso anno per circa 17,5 milioni di euro.

Ecco l'elenco completo, con alcuni nomi di altissimo profilo come Cherki e O'Reilly del Manchester City.

Rayan Cherki (Manchester City)

Matheus Fernandes (West Ham)

Lewis Hall (Newcastle)

Michael Kayode (Brentford)

Junior Kroupi (Bournemouth)

Kobbie Mainoo (Manchester Utd)

Nico O'Reilly (Manchester City)

Alex Scott (Bournemouth)