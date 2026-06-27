Corriere dello Sport-Stadio: un mix tra Murillo e Chiellini
Sul Corriere dello Sport-Stadio, titolo in prima pagina: “Viola, colpo Viery” e “In arrivo il difensore brasiliano: 15 milioni al Gremio”. A pagina 25, in taglio alto: “La Viola parte da Viery” e in sommario: “Ecco il 40° brasiliano della Fiorentina”, di spalla: “Per Koleosho servono 10 milioni”. In taglio basso invece, l'ex osservatore Cioni: “Per la fisicità mi ricorda Murillo del Nottingham o Chiellini”. A pagina 19 invece: “Cagliari, Fazzini oltre Romano”.
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