L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo ha parlato a Radio Bruno della sua passata esperienza in viola e dell'attuale stagione che sta portando avanti il gruppo di Vanoli.

Le sue parole

“Seguo sempre la Fiorentina. Oggi la classifica non è delle migliori e sinceramente non me l’aspettavo. Adesso i viola devono pensare a salvarsi e poi preparare la prossima stagione”.

Sulla Conference League e il Verona

“Ogni anno la coppa è sfuggita di poco. Quest’anno sarebbe giusto vincerla, in fondo è l’unica cosa che potrebbe salvare la stagione: i giocatori ragazzi devono capirlo. L'Hellas? Per me resterà sempre nel cuore. Ho iniziato lì e sono cresciuto sotto ogni punto di vista. Ma Firenze mi ha dato ancora più affetto. Non sarà facile per la Fiorentina giocare contro i gialloblù".