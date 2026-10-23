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La Nazione: Franchi, un posto in paradiso. Per Euro 2032...

Redazione /
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La Nazione
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Su La Nazione in edicola stamattina si legge un'intervista fatta al consulente per gli stadi in vista degli Europei 2032 Massimo Sessa. Sul QS, invece, si legge della tensione tra Paratici e Marotta in vista della sfida di domenica a San Siro e le possibili mosse di Vanoli.

Pagina 12

A pagina 12 della sezione fiorentina si legge: “Franchi, un posto in paradiso. Firenze oggi è un modello. Euro ‘32. C’è ottimismo". 

Prima pagina e pagina 2

In prima pagina e pagina 2 sul QS si legge: “Amici, nemici e vecchi veleni. Potere, politica e ambizioni. Il passato come boomerang.”

Pagina 3

A pagina 3 il titolo: “Aggredire o difendersi? Viery, Brescianini, Njie le tre mosse anti-Inter. E Vanoli fa l'equilibrista.”

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