La Nazione: Franchi, un posto in paradiso. Per Euro 2032...

Su La Nazione in edicola stamattina si legge un'intervista fatta al consulente per gli stadi in vista degli Europei 2032 Massimo Sessa. Sul QS, invece, si legge della tensione tra Paratici e Marotta in vista della sfida di domenica a San Siro e le possibili mosse di Vanoli.

Pagina 12

A pagina 12 della sezione fiorentina si legge: “Franchi, un posto in paradiso. Firenze oggi è un modello. Euro ‘32. C’è ottimismo".

Prima pagina e pagina 2

In prima pagina e pagina 2 sul QS si legge: “Amici, nemici e vecchi veleni. Potere, politica e ambizioni. Il passato come boomerang.”

Pagina 3

A pagina 3 il titolo: “Aggredire o difendersi? Viery, Brescianini, Njie le tre mosse anti-Inter. E Vanoli fa l'equilibrista.”