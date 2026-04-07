"Tranquillo nel calcio? Mai" Vanoli si sente tutt'altro che al sicuro. Il suo mantra personale

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, non si sente ancora al sicuro e non vuole che la squadra molli la presa in campionato. A chi ha potuto incontrarlo in questi giorni ha ripetuto: "Tranquillo nel calcio? Mai". E' questo il suo mantra che riporta stamani La Repubblica.

Chiudere i conti

L'obiettivo in Serie A è quello di chiudere definitivamente i conti facendo punti nelle prossime tre partite contro Lazio, Lecce e Sassuolo.

Questo per evitare di arrivare con l'acqua alla gola al durissimo finale di stagioneche prevede sfide con Roma, Juventus e Atalanta.

Sei punti per essere al riparo da sorprese

Con sei punti nelle prossime tre, la Fiorentina potrebbe e dovrebbe essere già al riparo da brutte sorprese finali, raggiungendo la quota di 38 punti.