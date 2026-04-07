"Tranquillo nel calcio? Mai" Vanoli si sente tutt'altro che al sicuro. Il suo mantra personale
L'allenatore Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, non si sente ancora al sicuro e non vuole che la squadra molli la presa in campionato. A chi ha potuto incontrarlo in questi giorni ha ripetuto: "Tranquillo nel calcio? Mai". E' questo il suo mantra che riporta stamani La Repubblica.
Chiudere i conti
L'obiettivo in Serie A è quello di chiudere definitivamente i conti facendo punti nelle prossime tre partite contro Lazio, Lecce e Sassuolo.
Questo per evitare di arrivare con l'acqua alla gola al durissimo finale di stagioneche prevede sfide con Roma, Juventus e Atalanta.
Sei punti per essere al riparo da sorprese
Con sei punti nelle prossime tre, la Fiorentina potrebbe e dovrebbe essere già al riparo da brutte sorprese finali, raggiungendo la quota di 38 punti.
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