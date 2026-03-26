Un terremoto fa tremare la terra a Firenze. L'epicentro a Pistoia

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.9 e 4.4 nella provincia di Pistoia, alle ore 9.40.

Trema la città

Una scossa questa che è stata avvertita, in maniera molto chiara anche a Firenze, in tutte le zone della città.

Solo un po' di spavento

Per il momento non si registrano danni né ad edifici né tantomeno alle persone. Solo un po' di spavento per qualcuno, fortunatamente.