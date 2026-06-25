Amoruso: "Se non per promuovere Martinelli, non lascerei mai partire De Gea. In difesa serve un leader con personalità"

Questo pomeriggio l'ex difensore di Fiorentina e Glasgow Rangers Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua su quanto sta avvenendo in casa gigliata

“Che fare con De Gea? Come ormai sottolineo un po’ di tempo i giocatori incredibili della Fiorentina che quest’anno non ne ha: tutti sono sul mercato adesso. In base a quelle che saranno le offerte che arriveranno, tutti possono andare via. Allo stesso tempo dobbiamo valutare da dove e da chi ripartire, e per questo dico che un portiere che da tranquillità, che porta a casa sempre 10/12 punti a stagione, credo che sia un valore in più per la Fiorentina, anche se è vero che quest’anno non ha dato il massimo: anche se nonostante un inizio difficile con il passare della stagione è tornato a garantire parate”.

"Fossi la Fiorentina alla fine lo Tratterrei"

Ha anche aggiunto: “Quello che bisognerebbe capire fondamentalmente chi potrebbe essere il suo sostituto: se si punterebbe a riportare a Firenze Martinelli, oppure se sarà scelto un altro portiere. E secondo me, se dobbiamo andare a scegliere un altro profilo, non ha senso mandare via De Gea. È vero che il suo stipendio pesa tanto sulle casse della Fiorentina, ma secondo me il portiere è uno di quei ruoli dove servono certezze e lui le dà. Per tutti questi motivi, se io fossi la Fiorentina e non avessi incombenze economiche, ripartirei sicuramente da lui”.

“In difesa servono giocatori di personalità”

Qualche parola anche sul reparto difensivo: “Sono anni che cerchiamo un profilo con caratteristiche, e questo non vuol dire che debba essere per forza un giocatore già esploso. Serve un difensore che abbia una personalità forte per prendere le decisioni giuste nel momento giusto giusto e guidare al medio il reparto difensivo viola. Rimandare il problema secondo me non è la cosa giusta. Sono convintissimo che secondo me si stia parlando di difensori per il futuro, credo sotto traccia, anche per non far salire il prezzo in fase di trattativa. Non posso pensare che questa società voglia ancora affidarsi alla solita difesa, sono troppi i problemi emersi negli ultimi anni. Ho la convinzione che qualcosa in questo reparto andrà fatto, oltretutto siamo con 3 centrali attualmente ed un quarto serve a tutti i costi: mi auguro Almeno che sia di alto livello”.

“Ecco cosa penso di Comuzzo”

Ha poi speso due parole per Comuzzo: “Sinceramente fossi la Fiorentina lo lascerei partire, deve andare a giocare altrove. se ha richieste importanti è giusto cosi. E non perché a Firenze non possa farlo, ma perche purtroppo quest'anno è stato troppo doloroso e pieno di errori il suo. Se non cambia aria rischia di pagare questo e rovinare anche la prossima stagione"

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