Solomon: "Abbiamo spinto, un peccato non aver ottenuto di più da questa partita. Ora voglio altre reti per la squadra"

Manor Solomon è riuscito a segnare la sua prima rete con la maglia della Fiorntina nella trasferta di Napoli.

“Sono deluso, noi tutti siamo delusi - ha detto dopo la gara - volevamo ottenere di più da questa partita anche se sapevamo che sarebbe stato difficile giocare in casa del Napoli. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e abbiamo avuto le occasioni per segnare più di un gol. E’ un peccato aver perso questa partita dobbiamo tentare di tenere la testa alta e migliorare attraverso l’allenamento".

Sui punti in cui deve migliorare la squadra ha aggiunto: “Prima di tutto trasformare in gol le occasioni che creiamo. Poi abbiamo avuto qualche problema difensivamente quando il Napoli ci pressava. Ma abbiamo un grande allenatore e un grande staff che possono analizzare la partita meglio. Noi abbiamo bisogno di vincere sabato prossimo contro il Torino”.

Sul suo gol: “Sono molto contento di aver segnato, sfortunatamente però non è servito alla squadra. Avremmo potuto pareggiare dopo la mia rete, abbiamo spinto, ci abbiamo provato. Spero di segnarne altri gol adesso e andiamo avanti”.