L’Italia di Baldini fa innamorare il pubblico: numeri da record per Ndour e compagni. I dettagli

Gli Azzurrini arrivano al cuore dei tifosi: oltre 1 milione di telespettatori e il 7,9% di share. Italia-Polonia 6-2, gara in cui il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha segnato una doppietta, ha fatto segnare un nuovo record di ascolti per il ciclo Baldini. Quella con i pari età polacchi è stata la seconda gara di qualificazione all’Europeo U21 più seguita negli ultimi dieci anni.

Numeri da capogiro

Italia-Polonia, ultima gara delle qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 trasmessa su Rai 2, ha fatto registrare complessivamente il 7,9% di share e 1 milione 46 mila telespettatori, con punte dell’8,3% di share e 1 milione e 232 mila telespettatori.

Secondo posto

Si tratta di un nuovo record per gli Azzurrini sotto la guida di Silvio Baldini, avendo superato proprio la gara di andata (724.000 e il 7,8%), ma anche della seconda partita delle qualificazioni europee dell’Under 21 più seguita in assoluto negli ultimi dieci anni (il record resta quello di Serbia-Italia, 13 novembre 2017, Rai 2 - 7,87% di share con 1.574.823 telespettatori).