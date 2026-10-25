Inter e le prossime tre partite decisive per Vanoli: altri passi falsi rimetterebbero tutto in discussione

Paolo Vanoli continua a godere della fiducia della società, che considera questa stagione un anno di transizione. La situazione della Fiorentina, penultima con quattro punti e 17 gol subiti in sette partite, impone però una reazione immediata. Per consolidare la propria posizione, il tecnico dovrà dimostrare di poter invertire la rotta attraverso prestazioni e risultati concreti.

Quattro partite per rinforzare la fiducia, oppure…

Le prossime sfide contro Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus, prima della sosta di novembre, saranno decisive per il futuro dell’allenatore. Una ripresa potrebbe rafforzare la fiducia della dirigenza, mentre altri passi falsi rischierebbero di rimettere tutto in discussione. Lo stesso Vanoli è consapevole che nel calcio gli equilibri possono cambiare rapidamente.

Le priorità di Vanoli

Per ripartire, come si legge su Repubblica, il tecnico punta soprattutto sull’equilibrio tattico: contro l’Inter è attesa una Fiorentina più prudente, con un centrocampista in più e Gonçalves inizialmente in panchina. Ridurre gli errori difensivi e ritrovare concretezza in attacco saranno fondamentali per conquistare punti e allontanarsi dalla zona retrocessione.