UFFICIALE: La Fiorentina mette sotto contratto un promettente centrocampista

Prosegue la campagna di prime firme nel settore giovanile viola, per ciò che riguarda giovani calciatori che si cimenteranno con la Fiorentina Primavera. Oggi è il turno di Salvatore Cianciulli, mediano mancino ex capitano dell'Under 18 gigliata.

Colonna della Fiorentina Under 18

Il calciatore campano, di Avellino, viene da una stagione con 44 presenze stagionali tra Under 18 e Primavera, 6 reti e 3 assist, con la soddisfazione della vittoria del Torneo di Viareggio. Un elemento promettente e su cui la Fiorentina ha scelto di puntare.

Il comunicato viola

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Salvatore Cianciulli ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 2 anni. Il centrocampista sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2028”.