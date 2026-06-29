La Lazio mette gli occhi addosso a due esuberi viola: occasione per risolvere le prime grane di mercato?

A Roma, sponda biancoceleste, il mercato non sarà dei più facili. La squadra di Claudio Lotito è infatti costretta a cedere tanti dei suoi migliori giocatori per non andare incontro a sanzioni come nella passata stagione.

Occhi in casa viola

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per tappare le numerose cessioni che è costretta a fare. I biancocelesti guardano allora ad alcuni esuberi viola come possibili nuovi acquisti in prestito o a prezzo di saldo.

I due sotto la lente d'ingrandimento

Stando a quanto riporta Calciomercato.it, la Lazio avrebbe messo nel mirino l'attaccante Roberto Piccoli e il centrocampista Giovanni Fabbian, entrambi reduci da una stagione deludente con la maglia viola e non al centro del nuovo corso gigliato.