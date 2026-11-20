Lorenzo Minotti, ex difensore e ora opinionista sportivo, ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport.

Lacuna viola in mediana

"Sono ancora convinto che manchi un centrocampista con certe caratteristiche. Uno che tiene i reparti compatti e compatte le due fasi. Non è semplice, questi profili sono cercati un po' da tutti. Ma non c'è mai un giocatore che legga prima le situazioni. Serve uno che sia di personalità ma anche tatticamente evoluto. Poi bisogna risistemare la difesa per quanto riguarda gli errori individuali. Nel complesso, la fase difensiva è interamente da rivedere. Uno alla Cataldi? Beh, lui quelle caratteristiche le aveva. Ha dato tantissimo quando era a Firenze. Quelli come lui li vedi poco, ma fanno girare e giocar bene la squadra. In queste ultime due stagioni, per esempio, all'Udinese ha fatto benissimo Karlstrom in quel ruomo. Sono giocatori fondamentali".

La squadra crea, ma non basta

"La squadra ha qualità. Lo dicono i numeri, la Fiorentina costruisce e crea. Ma bisogna rapportare tutto agli obiettivi. Serve anche personalità. Quel che mi stupisce è che questa squadra queste lacune le ha sempre avute. Magari a volte le ha tampinate con gli allenatori come Italiano".