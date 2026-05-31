Vanoli, quale futuro? La Serie A sembra chiudergli le porte: occhi all'estero per il tecnico (ancora) della Fiorentina

Non è certo velato l'interesse della Fiorentina per Fabio Grosso, che salvo clamorose interruzioni nelle trattative dovrebbe diventare il nuovo allenatore viola. Ma di Vanoli, artefice della salvezza, che ne sarà?

Porte chiuse

Difficile una sua permanenza in Serie A, secondo Tuttomercatoweb: Lazio e Bologna hanno già deciso di affidare le proprie panchine, rispettivamente, a Gattuso e Tedesco. Si era parlato di Parma, ma i crociati hanno confermato Cuesta dopo l'ottima stagione; nemmeno la clamorosa rotta inversa di Grosso, che lo porterebbe al Sassuolo, sembra percorribile, in quanto i neroverdi stanno puntando con decisione Aquilani. Restano disponibili le neopromosse, ammesso siano un porto appetibile per il tecnico.

Le piste estere

E allora, per mera sottrazione, rimane solo la possibilità di una panchina all'estero, dove avrebbe avuto apprezzamenti. Il suo curriculum, d'altronde, vede già esperienze fuori dallo stivale: l'ultima, con discreto successo, nel 2021-22 allo Spartak Mosca.