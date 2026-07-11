Amoruso: "La Fiorentina si sta muovendo bene sul mercato. Penso che ci saranno cessioni eccellenti"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina ed oggi opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa viola, soffermandosi sulle ultime mosse della Fiorentina sul mercato e sull'acquisto di Alex Jimenez.

Sulle mosse della Fiorentina

"Credo che la necessità di dare all'allenatore una squadra pronta dal ritiro sia emersa già dalla riunione in America e penso che su questo punto Paratici abbia spinto molto. La Fiorentina si sta muovendo molto bene, a centrocampo è arrivato un ottimo giocatore come Atta, e Jimenez è un profilo che serviva dato che sugli esterni c'è da ricostruire tutto".

“Mi aspetto cessioni eccellenti”

Amoruso ha poi proseguito: “Qualche nome eccellente secondo me sarà ceduto, credo che i nomi con più mercato e più appetibili saranno quelli di Gudmundsson e di Fagioli. Per Dodo devi farti dare almeno 15 milioni, se non fosse in scadenza di contratto varrebbe almeno 30 milioni di euro”.