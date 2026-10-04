La Nazione: è un'Ecoviola

Sul QS de La Nazione spazio per la Fiorentina in prima pagina, intitolando: “Età e stipendi, è un'Ecoviola”.

A pagina 2 apertura con: “Adesso sì, è una squadra sostenibile. Giovani, meno costosi e futuribili, gli stipendi sono diminuiti del 25% e l'età media è calata di due anni”, mentre di spalla si legge “Drago, che rabbia. Il rientro anticipato e l'arma di Vanoli”

A pagina 3 spazio a Fagioli: “Il centrocampista ritrovato: Fagioli, un ‘10’ da storia. Prima di lui solo Antognoni. Ora Nicolò è più completo” e di spalla l'approfondimento: “In gara per 70 minuti. Quando la Rondinella impaurì la Nazionale”. Di taglio spazio a due box: “Primo sorriso, battuto il Sassuolo” e “L'Unico 10 da Trento ‘Litigai con Barone’”