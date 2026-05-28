L'allenatore in pectore della Fiorentina, ma c'è una questione staff da risolvere. L'idea per il via libera

Da qualche ora Fabio Grosso è l'allenatore in pectore della Fiorentina. La giornata di ieri è stata decisiva in questo senso.

Il tecnico ha fatto capire in modo definitivo al Sassuolo che non aveva la volontà di andare avanti in Emilia e questo ha generato le dichiarazioni dell'AD neroverde, Giovanni Carnevali che martedì scorso ha fatto capire che la strada verso Firenze era già tracciata.

Contratto biennale

L'accordo con la Fiorentina, come già scritto, prevede la firma su un contratto biennale con opzione su una terza stagione a circa 1,2 milioni annui.

Nodo staff

Paolo Vanoli verrà informato del fatto che non verrà esercitata l'opzione per il prolungamento del suo contratto e c'è da risolvere la questione staff per il quale il Sassuolo si aspetta un riconoscimento economico (anche se un'idea in questo senso già ci sarebbe e si chiama Nzola).