"Cambio in panchina fatto al momento giusto. Viola in ripresa, i risultati danno ragione a Paratici. Contro il Genoa..."

L’ex calciatore del Genoa Elio Signorelli ha parlato a Radio Sportiva dell'imminente match fra la Fiorentina e il grifone, in un momento piuttosto complicato sia sul campo che in società.

Momento del Genoa

“De Rossi deve cercare di fare risultato in questa partita e ci vuole serenità e tranquillità. E' il terzo anno di fila che la squadra parte in maniera disastrosa, anche se l'allenatore sembra confermatissimo. Il mercato è stato sbagliato, per questo si cambia Ds.”

Fiorentina in ripresa

“Il Genoa non sta passando un bel momento, ma mi auguro di cuore che riesca a fare risultato, anche se trova una Fiorentina in grande ripresa dove è stato fatto un cambio nel momento giusto: i risultati stanno dando ragione al ds Paratici che ha rimesso in carreggiata la Fiorentina”.