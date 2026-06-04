L’ex attaccante viola Reginaldo ha parlato anche del futuro in panchina della Fiorentina a News.superscommesse.it, stuzzicato sul nome di Fabio Grosso, il cui approdo a Firenze è imminente.

‘Vediamo se i giocatori seguiranno le idee di Grosso’

“Grosso sta facendo molto bene, da anni. Ha dimostrato il suo valore in Serie B e ha fatto una bellissima stagione con il Sassuolo. È cresciuto molto ed è una persona che sa farsi rispettare, ma bisognerà vedere se i giocatori della Fiorentina saranno pronti a seguire le sue idee”.

‘Nonostante le assenze, la Fiorentina di Vanoli ha chiuso alla grande’

“A dire il vero, avrei dato un'altra opportunità a Vanoli, perché la Fiorentina ha finito il campionato alla grande, nonostante le diverse assenze di Kean e Gudmundsson e gli altri problemi che sono sorti durante la prima parte del campionato. Però, auguro a Grosso di poter fare davvero bene, perché il popolo fiorentino merita belle soddisfazioni. Non si può immaginare una Fiorentina che lotti per la salvezza”.