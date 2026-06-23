Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina a caccia di talenti under 23 in Sudamerica
Una pagina interamente per la Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Il quotidiano sportivo apre con: “Sudamerica balada”. Ovvero: “Fiorentina a caccia di talenti under 23 di grandi qualità”. Sommario: “Viery è il primo della lista: il Gremio lo valuta 50 milioni ma la volontà del baby difensore può far scendere le pretese”.
Si stringe per Koleosho
In taglio basso ancora mercato: “Si stringe per Koleosho Ipotesi Kostic”. Di spalla infine: “Euro 2032: il Franchi accelera il restyling”.
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