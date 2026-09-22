“Quando Allegri ha messo Lucca e tolto Hojlund il Napoli ha rischiato di perdere contro la Fiorentina. Impressionanti i passaggi e stop sbagliati”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha commentato duramente la prestazione partenopea in casa della Fiorentina, non convinto dalle scelte di Allegri, ma non solo.

‘Allegri ha qualche attenuante, ma…’

“Il Napoli a Firenze ha fatto qualche errore e raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Le potenzialità del Napoli sono importanti, ci sono giovani di talento a disposizione, da Vergara a Neres, che può fare la differenza, a Favasuli. Allegri ha qualche attenuante, perché ci sono tanti infortuni, però si poteva fare meglio. Certo che il Napoli ha avuto una serie di problematiche fisiche davvero gravi, Allegri ha ereditato una squadra coi cerotti da Conte. I calciatori non sono ancora lucidi fisicamente”.

‘La maglia gli pesa troppo, Lucca non è da Napoli’

“Lucca non sta dimostrando di essere un giocatore da Napoli, ha avuto le occasioni, ma ogni volta che entra, non sfrutta il minutaggio. Impressionante quanti passaggi sbagli, gli stop che fa, penso che la maglia gli pesi troppo. Anche quando Hojlund non sta bene fisicamente, se l’alternativa è Lucca, il danese non è da cambiare, non capisco la scelta di Allegri. Lucca è entrato malissimo ed il Napoli ha rischiato di perdere la partita”.